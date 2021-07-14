【美股分析】拜登政府加強反壟斷監管　專家評三隻易受影響科技股

美國總統拜登（Joe Biden）上周五（9日）簽署一項行政命令，要求聯邦貿易委員（FTC）密切審查巨企的合併行為，特別是那些通過收購不斷擴張、提供免費產品或積累大量數據的平台，外界相信焦點落在「FANG」等大型科企。有專家指出，Amazon（AMZN）、Apple（AAPL）、及Facebook（FB） 或是FTC的調查重點。

基於拜登行政命令中的具體標準，FTC將會仔細審查「主導性網路平台」的興起，尤其是那些針對潛在競爭對手，提供免費產品，或收集用戶數據的平台。這項授權將適用所有交易，包括多年之前的併購行為。

D.A. Davidson分析師Tom Forte認為，Amazon、Apple、Facebook在FTC的關注名單當中。但他強調，當中Facebook最應該為此擔憂，因為該公司幾乎符合了拜登行政命令中提出的每一項審查標準。

Facebook及Amazon極易被調查的內容及交易如下

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至於Apple，Forte表示投資者無需擔憂。該公司曾於2014年以30億美元收購Beats，是其規模最大的收購之一，Forte認為現時沒有證據發現，這筆交易會遭政府審查或持負面看法。不過Apple旗下App Store，已經被多國控訴抽取高佣金，存在不公平競爭行為，德國已經對Apple正式展開反壟斷調查。

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编辑：李勝男