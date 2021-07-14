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【職場熱話】大學同學加入朋友公司 朋友指是惡夢開始 網民：試用期之內就把他解僱

理財智慧 16:44 2021/07/14

分享：

有網民在網上發文，朋友公司聘請了他的大學同學，直指是惡夢的開始，更慨嘆「出黎做野先見真章」，奉勸各網友以此為鑑，討論更引起不少網民分享介紹工作給別人的經歷。

網民經歷:

    點擊圖片放大
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帖文一出，得到不少網友建議辭退那位員工，「試用期之內就把他解僱！」、「公事公辦最好！趁試用期內盡快解僱啦！否則後患無窮，令自己得不儐失，」、「如果影響其他同事工作，肯定不能留。」樓主回應：「未知公司決定，因為公司不常解僱員工。」

【科研發明】星之子陳易希又有新發明 研發智能通訊、直播及繳款平台 助教會及非牟利機構渡逆境【下一頁

不少網友也分享與朋友做同事或推薦工作的經驗，但最終都一場空。「曾經為朋友的兒子安排工作，做了三日就辭職。」、「曾經與兩個舊同學做同事，最後朋友都做不成。」有網友更認為朋友之間不應該做同事或做生意，他日發生任何問題，就會產生芥蒂。

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責任編輯：陳佳恩

財務自由 大學 經濟 編輯 試用期 香港經濟日報 辭職 香港

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