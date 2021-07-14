【ET講股通】孫運喜︰烏雲蓋頂 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）

港股回軟，一度低見27700點水平，但低位獲承接，恒指全日收報27787點，跌175點，大市總成交1,436億元。《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，個別板塊表現糟糕，遭巴菲特愛徒李祿減持的比亞迪 （01211） 跌5.6%至221元，拖累汽車股。藥物股表現較佳，發盈喜的藥明生物 （02269） 升6.5%至139.8元。

美通脹急升溫 加息步伐恐提前

淡友反撲，恒指陰陽燭圖呈「烏雲蓋頂」形態。外圍形勢轉淡，相信續將困擾市場。昨晚美國公布6月份CPI按年勁升5.4%，連續3個月超預期；核心CPI更升4.5%，創30年最勁。

根據聯邦基金利率期貨反映，2022年11月加息機會達90%，2023年1月加息機會更高達百分百。聯儲局主席鮑威爾今晚將發言，且看市場是否仍相信其通脹屬暫時性的看法。此外，美國今晚公布反映經濟表現的零售銷售數據，若經濟增長追不上通脹，則反映滯脹情況。

「木頭姐」唱淡科企 沽騰訊京東

事實上，環球疫情再趨嚴峻，英國過去7天日均新增3萬宗新症，美國近日新症亦反彈至2萬多宗，南韓重新加強防疫措施，恐拖延經濟復甦表現。

科網股大好友、「木頭姐」Cathie Wood最新表示，中資科技巨企將出現向下的估值重估，所以大幅減持騰訊 （00700） 、京東 （09618） 等持股。

美股亦乍現調整勢頭，道指陰陽燭呈「身懷六甲」的待變訊號，此形態在35000關前浪頂阻力前出現，重要性倍增。展望港股，後市料以整固為主。

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