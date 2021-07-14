  • 33°C
香港時間 : 2021714日 (三) 17:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ET講股通】孫運喜︰烏雲蓋頂 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）

股市 17:02 2021/07/14

分享：

港股回軟，一度低見27700點水平，但低位獲承接，恒指全日收報27787點，跌175點，大市總成交1,436億元。《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，個別板塊表現糟糕，遭巴菲特愛徒李祿減持的比亞迪 （01211） 跌5.6%至221元，拖累汽車股。藥物股表現較佳，發盈喜的藥明生物 （02269） 升6.5%至139.8元。

美通脹急升溫  加息步伐恐提前

淡友反撲，恒指陰陽燭圖呈「烏雲蓋頂」形態。外圍形勢轉淡，相信續將困擾市場。昨晚美國公布6月份CPI按年勁升5.4%，連續3個月超預期；核心CPI更升4.5%，創30年最勁。

根據聯邦基金利率期貨反映，2022年11月加息機會達90%，2023年1月加息機會更高達百分百。聯儲局主席鮑威爾今晚將發言，且看市場是否仍相信其通脹屬暫時性的看法。此外，美國今晚公布反映經濟表現的零售銷售數據，若經濟增長追不上通脹，則反映滯脹情況。

「木頭姐」唱淡科企  沽騰訊京東

事實上，環球疫情再趨嚴峻，英國過去7天日均新增3萬宗新症，美國近日新症亦反彈至2萬多宗，南韓重新加強防疫措施，恐拖延經濟復甦表現。

科網股大好友、「木頭姐」Cathie Wood最新表示，中資科技巨企將出現向下的估值重估，所以大幅減持騰訊 （00700） 、京東 （09618） 等持股。

美股亦乍現調整勢頭，道指陰陽燭呈「身懷六甲」的待變訊號，此形態在35000關前浪頂阻力前出現，重要性倍增。展望港股，後市料以整固為主。

【「ET講股通」問股環節，包括︰恒大物業、科濟藥業、藥明生物、平保、晨鳴紙業、中海油服︰立即觀看

如有股票疑難，歡迎留言問股【按此

 

《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約、招攬、邀請、誘使、任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

欄名 : ET講股通

最新專欄文章 更多

【ET講股通】孫運喜︰反撲 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）
2021/07/13
【ET講股通】孫運喜︰反撲 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】梁耀康：滴滴app下架的港股危與機 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）
2021/07/05
【ET講股通】梁耀康：滴滴app下架的港股危與機 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】梁耀康：港股假後大跌點算？同場加映答股環節（第二版︰加入文字內容）
2021/07/02
【ET講股通】梁耀康：港股假後大跌點算？同場加映答股環節（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】孫運喜：巨變前夕? 同場加映答股環節（第二版︰加入文字內容）
2021/06/30
【ET講股通】孫運喜：巨變前夕? 同場加映答股環節（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】梁耀康：三隻體品股可上望幾多？ 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）
2021/06/28
【ET講股通】梁耀康：三隻體品股可上望幾多？ 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）
通脹 京東集團—SW（09618） 騰訊控股（00700） 技術分析 投資推介 比亞迪股份（01211） 藥明生物（02269） 恒生指數 孫運喜 港股

上一篇文章

【新股IPO】外賣獨角獸Zomato今起招股　集資約101億元　螞蟻、Naspers有份投資

下一篇文章

【體育用品股】特步1368盈喜後股價急插　可以伺機撈貨嗎？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】醫脈通2192共62萬人認購　超額認購591倍一手中籤率5%（附分配結果）
【新股IPO】醫脈通2192共62萬人認購　超額認購591倍一手中籤率5%（附分配結果）
【疫苗優惠】中信8月及9月推大抽獎　頭獎送39萬元日產7人車
【疫苗優惠】中信8月及9月推大抽獎　頭獎送39萬元日產7人車
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR阿里美股低港1%　夜期跌35點　北水吸資15億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR阿里美股低港1%　夜期跌35點　北水吸資15億（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】嘉民100萬元疫苗抽獎開始登記　大獎送Tesla Model 3 Long Range（附網址連結）
【疫苗優惠】嘉民100萬元疫苗抽獎開始登記　大獎送Tesla Model 3 Long Range（附網址連結）
【新股IPO】醫脈通2192一手中籤率5%、康聖環球9960傳一手中籤5%　凍資逾3700億元
【新股IPO】醫脈通2192一手中籤率5%、康聖環球9960傳一手中籤5%　凍資逾3700億元