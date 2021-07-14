【北水基金】北水罕現爆款基金 一日吸資185億元

▲ 標榜多元化投資的公募基金受捧，單日勁吸逾百億元。

北水基金再現「日光基」熱賣產品，興證全球優選平衡3個月持有混合FOF基金本周一（7月12日）甫推即吸金185億元（人民幣，下同），較募集上限80億元高，已提前結束募集，專家拆解因上述爆款產品採多元化投資，基民望分散風險，遂在震盪市受捧。那邊廂，名牌基金再施限購令，如領跑的廣發價值領先產品。與此同時，新發行基金再度升溫，目前正在上架及伺機開賣的基金逾600隻，公募基金業界表示，升溫勢頭將延續至今年下半年。當中逾百隻已有推售檔期，包括基金一哥天弘、旗下恒生滬港深創新醫藥ETF，擇機本周一重磅發售。眼下開售的產品更見好即收，當吸金達最低限額後，便提早結束募資，專家解構，因第三季度是建倉的好時機，以便新基金盡快趁低入市，在大消費及新能源等高景氣賽道搶閘布局。

北水基金低撈抱團股【下一頁】

Wind數據顯示，截至7月7日，有135隻基金現正推售。至於以7月8日為認購起始日統計，另有60隻產品金已列明發行檔期。那邊廂，已獲批但尚未發行的基金共有440隻，按規定需要在6個月内發行，遂料入市彈藥逾千億元。

前海聯合基金指，基金發行的熱度與市場走勢相關度較高，5、6月以來A股逐步回暖，基民的投資熱情正在恢復，相信基金發行升溫有望延續。從中長期看，居民財富配置權益資產是大勢所趨，因而刺激基金的發行規模料不斷壯大。

本來今年2月及3月新基金成立總額按月高達2800億元，但隨着A股劇震，4、5月的新產品明顯下降，單月規模均不足1500億元。到了6月大市止跌喘穩，且受惠公募REITs等創新產品，北水基金發行額再回升到逾1970億元。

內地公募基金入市彈藥逾8千億【下一頁】

內媒引述深圳公募基金業內人說，礙於第2季市況急回，不少基金積壓於下半年搶推，料今年全年的發行總額可能超過2020年，再創新高。Wind統計，今年上半年，新成立基金規模為16394.5億元，是去年全年數字31420.06億元的52.18%。基金重點布局兩大類產品，分別為：權益基金、以及固收定息收益產品，將成為下半年的主戰場。例如老牌基金嘉實表示，料下半年股票投資表現較債券好，新基金布局瞄準先進製造、大消費、大科技、大健康、以及金融地產等細分方向布局。

而上述60隻已排檔期快將應市的基金，亦以股票及混合類等權益基金為主流，而ETF等被動指數基金，則主打熱門行業，如滙添富中證芯片產業ETF、華夏中證物聯網主題ETF、天弘恒生滬深港創新醫藥精選50ETF、新華中證雲計算ETF等。而基金亦以設進取的限額，如嘉實價值驅動一年持有產品設置120億元的爆款規模，易方達產業升級一年封閉A的募集上限為100億元。另方面，前海開源優質龍頭混合基金提前結束募集，其星級基金經理楊德龍表示，當前是新產品建倉的好時機，除了看好新能源板塊外，還對消費和互聯網等黄金賽道看高一線，提前結束新基金的募集，就是為了成立後可以逢低布局以上長期看好的優質龍頭股，以便為基金持有人創造更大回報收益。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪