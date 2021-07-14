【米蘭站異動】米蘭站委任KOL練美施任主席？　股價曾衝高五成要留神

米蘭站（1150）股價異動，今早一度急漲五成，高見0.42元創新高。與KOL練美施同名之女士擔任米蘭站主席及執董，負責業務決策，包括但不限於財務、合規控制、風險管理、業務發展及監察管理層的績效，以確保業務運營 得以適當規劃、授權及執行。新人事對米蘭站股價有幾利好？獨立股評人唐牛為你分析。

欄名 : 3分鐘睇股