【米蘭站異動】米蘭站委任KOL練美施任主席？ 股價曾衝高五成要留神 股市 18:00 2021/07/14 分享： 米蘭站（1150）股價異動，今早一度急漲五成，高見0.42元創新高。與KOL練美施同名之女士擔任米蘭站主席及執董，負責業務決策，包括但不限於財務、合規控制、風險管理、業務發展及監察管理層的績效，以確保業務運營 得以適當規劃、授權及執行。新人事對米蘭站股價有幾利好？獨立股評人唐牛為你分析。 欄名 : 3分鐘睇股 最新專欄文章 更多 【盈喜股】藥明生物2269盈喜股價漲半成 前景如何可跟進？ 今日 【盈喜股】藥明生物2269盈喜股價漲半成 前景如何可跟進？ 【體育用品股】特步1368盈喜後股價急插 可以伺機撈貨嗎？ 今日 【體育用品股】特步1368盈喜後股價急插 可以伺機撈貨嗎？ 【滙豐股價】滙豐（00005）恢復派息刺激有限 暫未宜出手 今日 【滙豐股價】滙豐（00005）恢復派息刺激有限 暫未宜出手 騰訊700股價逆市升逾1% 短綫買賣點操作 今日 騰訊700股價逆市升逾1% 短綫買賣點操作 平保（2318）股價愈跌愈溝貨 網民感無奈不知點算好？ 2021/07/13 平保（2318）股價愈跌愈溝貨 網民感無奈不知點算好？ 米蘭站（01150） 股票 練美施 米蘭 KOL