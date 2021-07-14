【歐國盃】英格蘭決賽落敗 意大利球迷隨機遇襲案增

英格蘭在今屆歐洲國家盃決賽不敵意大利屈居亞軍，英國警方指出，賽後出現多宗意大利球迷被人隨機襲擊事件。另外，身為主辦國之一的英國，在今屆賽事舉行期間，接獲超過2,300宗與足球有關的案件。

【歐國盃】蘇格蘭人明撐意大利 仲慶祝英格蘭輸波 【下一頁】

【歐國盃】修夫基有前場都唔用？ 先揀門將防中射12碼 【下一頁】

負責英國足球相關警務的柴郡（Cheshire）警察局局長羅拔斯（Mark Roberts）表示，歐國盃決賽後發生不少意大利人因為慶祝而被隨機襲擊的事件。羅拔斯坦承對有關案件早已見怪不怪，每逢英格蘭在大賽被打敗便會發生，幸好今次意大利人遇襲的案件未算太多。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

而在歐國盃舉行期間，英國警方接獲逾2,300宗與足球有關的案件，數目超越2018年的世界盃。警方指案件主要發生在英格蘭及威爾士，主要涉及持刀傷人﹑用碎玻璃或玻璃瓶襲擊他人﹑打鬥及襲警等，最少622人被捕。

數名匿名球迷亦向英媒爆料，指在溫布萊球場（Wembley Stadium）觀賞決賽時，身邊不時傳來針對意大利的仇外歧視言論。更甚者，有英格蘭球迷只是因為讓意大利球迷棄置垃圾，而被其他英格蘭球迷咒罵是「叛徒」（traitor）。

責任編輯：吳漢培