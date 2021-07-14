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【大行點睇】料京東次季收入增長遜預期 下半年新業務虧損持續 大和降目標價至425元

股樓投資 15:37 2021/07/14

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大和發表研究報告指，京東（09618）第二季表現穩固，料期內收入會按年升25%，料純利會約34億元人民幣，較預期的47億元人民幣低，而non-GAAP純利率按年跌1.6個百分點至1.3%。料京東物流或會有更大的虧損，京喜的虧損預期則大致相同。該行將京東目標價由465元降至425元，重申「買入」評級。京東現升1.6%，報295.6元，成交16.6億元。　

【大行點睇】銷售預計勝市場預期 美銀證券提高農夫山泉評級  詳情請看[下一頁]

該行認為，京東於第二季主要聚焦用戶增長、商品交易總額增長及服飾業務的收入貢獻、還有京東零售的營運溢利及京喜的收入貢獻。其中，公司於「618」活動表現強勁，相信其時尚及美容類別的市佔率將持續提升。

[騰訊700] 騰訊傳擬3億歐元 收購德國遊戲商Crytek  詳情請看[下一頁]

大和預計，京東零售方面的經營溢利增長約維持於3%；社區團購方面，料京東下半年會增加對京喜的投資，期內新業務板塊的營運虧損約30億元人民幣，全年則為140億元人民幣。該行下調公司2021至2023年經調整盈利預測13至21%，以反映增加對京東物流及京喜的投資。

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撰文 : 趙家盈

大行報告 港股 京東集團—SW（09618） GAAP 買入 純利 目標價 純利率 時裝服飾 京東（美：JD）

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