【新股IPO】3隻新股暗盤 醫脈通2192曾升近4成、一手帳面賺約5400元
新股IPO 16:17 2021/07/14
中國最大的在線專業醫師醫脈通 （新上市編號：02192） 、 德信服務 （新上市編號：02215） 、百得利 （新上市編號：06909） 暗盤，當中醫脈通於富途暗盤最新報34元，較招股價27.2元，一手（500股）帳面賺3400元。醫脈通曾高見38元，若高位沽出一手最多賺5400元。
|券商
|最新報
|招股價（元）
|升幅（%）
|一手賺／蝕（元）
|收盤時間
|富途
|34
|27.2
|25.0%
|3400
|18：30
|耀才
|33
|21.3%
|2900
|19：30
|輝立
|32
|17.6%
|2400
|18：30
德信服務於耀才暗盤最新報2.84元，跌7%，一手（2000股）帳面蝕160元。
|券商
|最新報
|招股價（元）
|升／跌幅（%）
|一手賺／蝕（元）
|收盤時間
|富途
|／
|3.06
|／
|／
|18：30
|耀才
|2.84
|（6.9%）
|（160）
|19：30
|輝立
|2.95
|（3.6%）
|（110）
|18：30
百得利於耀才暗盤最新報5.35元，升23.4%，一手（1000股）帳面賺1030元。
|券商
|最新報
|招股價（元）
|升幅（%）
|一手賺／蝕（元）
|收盤時間
|富途
|5.40
|4.4
|22.7%
|1000
|18：30
|耀才
|5.35
|23.4%
|1030
|19：30
|輝立
|5.42
|22.7%
|1020
|18：30
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記者：謝卓榮