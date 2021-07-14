【新股IPO】3隻新股暗盤　醫脈通2192升1成、一手帳面賺1350元

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【阿里巴巴9988】斑馬智行獲阿里巴巴、上汽集團等增資30億人幣
中國最大的在線專業醫師醫脈通 （新上市編號：02192） 、 德信服務 （新上市編號：02215） 、百得利 （新上市編號：06909） 暗盤，當中醫脈通於富途暗盤收報29.9元，較招股價27.2元，一手（500股）帳面賺1350元。醫脈通曾高見38元，若高位沽出一手最多賺5400元。
|券商
|最新報
|招股價（元）
|升幅（%）
|一手賺／蝕（元）
|收盤時間
|富途
|29.90
|27.2
|10%
|1350
|18：30
|耀才
|29.15
|7.2%
|975
|19：30
|輝立
|29.00
|6.6%
|900
|18：30
德信服務於耀才暗盤最新報2.84元，跌7%，一手（1000股）帳面蝕160元。
|券商
|最新報
|招股價（元）
|升／跌幅（%）
|一手賺／蝕（元）
|收盤時間
|富途
|／
|3.06
|／
|／
|18：30
|耀才
|2.99
|（2.3%）
|（70）
|19：30
|輝立
|2.96
|（3.3%）
|（100）
|18：30
百得利於耀才暗盤最新報5.76元，升31.6%，一手（1000股）帳面賺1030元。
|券商
|最新報
|招股價（元）
|升幅（%）
|一手賺／蝕（元）
|收盤時間
|富途
|5.70
|4.4
|29.6%
|1300
|18：30
|耀才
|5.80
|31.8%
|1400
|19：30
|輝立
|5.78
|31.4%
|1380
|18：30
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記者：謝卓榮