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【新股IPO】3隻新股暗盤　醫脈通2192升1成、一手帳面賺1350元

新股IPO 18:38 2021/07/14

分享：

中國最大的在線專業醫師醫脈通  （新上市編號：02192） 、 德信服務 （新上市編號：02215） 、百得利 （新上市編號：06909）  暗盤，當中醫脈通於富途暗盤收報29.9元，較招股價27.2元，一手（500股）帳面賺1350元。醫脈通曾高見38元，若高位沽出一手最多賺5400元。

券商 最新報 招股價（元） 升幅（%） 一手賺／蝕（元） 收盤時間
富途 29.90 27.2 10% 1350 18：30
耀才 29.15 7.2% 975 19：30
輝立 29.00 6.6% 900 18：30

德信服務於耀才暗盤最新報2.84元，跌7%，一手（1000股）帳面蝕160元。

券商 最新報 招股價（元） 升／跌幅（%） 一手賺／蝕（元） 收盤時間
富途 3.06 18：30
耀才 2.99 （2.3%） （70） 19：30
輝立 2.96 （3.3%） （100） 18：30

百得利於耀才暗盤最新報5.76元，升31.6%，一手（1000股）帳面賺1030元。

券商 最新報 招股價（元） 升幅（%） 一手賺／蝕（元） 收盤時間
富途 5.70 4.4 29.6% 1300 18：30
耀才 5.80 31.8% 1400 19：30
輝立 5.78 31.4% 1380 18：30


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記者：謝卓榮

港股 百得利控股（06909） 德信服務（02215） 醫脈通（02192）

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