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【基建方案】美參議院民主黨就3.5萬億美元基建方案達成共識　擬用預算協調程序通過

股市 15:13 2021/07/14

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美參議院民主黨就3.5萬億美元基建方案達成共識　擬用預算協調程序通過

美國民主黨參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，參議院預算委員會民主黨員就3.5萬億美元（約27.3萬億港元）的基建投資方案達成協議。惟該方案沒有共和黨人支持。

美國6月CPI按年升5.4%，續創20　08年8月新高，看【下一頁】

舒默周二（13日）與參議院預算委員會民主黨員及白宮官員閉門會議兩個多小時後指，該基建投資方案取得共識，加上兩黨早前提出的近6000億美元計劃，總額達4.1萬億美元，與美國總統拜登所要求的規模接近。

民主共和兩黨達成的基建方案本身總額為1.2萬億美元，當中有近6000億美元為新增支出，為期8年支付，該方案主要集中於資助重建道路、橋及其他傳統基建等。

至於3.5億美元的基建投資方案，則主要集中於兒童及長者的家庭照顧、氣候變化、醫療保險等。對於其支付方式，據指仍在討論，但可能會對大型企業及個人加稅，有民主黨助手透露，方案禁止對小企業以及年收入低於40萬美元的個人加稅。

舒默計劃本月向國會提交上述兩個方案，由於3.5億美元的基建投資方案還未得到50個黨員支持，並擬採用預算協調（budget reconciliation）程序，以爭取在今年秋季通過。

所謂預算協調程序，簡單而言，為了防止在參議院以「拉布」阻撓投票，涉及政府支出、預算和債務上限的法案，可獲採用該程序後，可以簡單多數（51票）通過便可。

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編輯：袁諾曦

經濟 舒默 美國民主黨

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