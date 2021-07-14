【新iPhone】蘋果新iPhone料9月面世　傳產量增20%至9000萬部

▲ 有傳Apple要求供應商生產多達9000萬部新一代iPhone，較去年出貨量增加20%。（法新社圖片）

外電報道，有傳Apple要求供應商生產多達9000萬部新一代iPhone，較去年出貨量增加20%。

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彭博引述知情人士透露，以往Apple推出新iPhone時，截止年底的出貨量大多維持在7500萬部。今次若Apple落實產量上調目標，反映Apple認為疫苗開始接種，將會有助推動iPhone需求。而此部iPhone將會是品牌第二部可應用5G技術的iPhone。

知道人士又指，新iPhone在處理器、鏡頭及影像上都會較iPhone 12升級。Apple又正計劃更新所有當前型號，包括5.4吋和6.1吋常規版本，以及6.1吋和6.7吋Pro型號。新iPhone預計將於9月份發布，相較去年10月的推出時間略提早，受惠於供應鏈漸恢復。

雖然Apple或設下9000萬部的生產目標，但報道引述業內人士分析指，最終出貨量可能較目標少幾百萬部；惟相信半導體短缺未會影響iPhone生產。

雖然新iPhone尚未面世，但Apple亦有新搞作，下周將推出MagSafe外接式電池（售749元），為iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max而設。 MagSafe 外接式電池一拍即貼合，快捷簡單。配合 27W 或更高功率的充電器使用，例如 MacBook 隨附的充電器，可為 MagSafe 外接式電池帶來更快的充電速度。當用戶需要使用無線充電器時，只要插上 Lightning 連接線，便能以高達 15W 功率無線充電。

▲ Apple下周將推出MagSafe外接式電池。（Apple提供圖片）

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責任編輯：葉泳珊