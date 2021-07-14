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【濠賭股】澳門葡京人​7.17起開放部分零售及娛樂設施　澳博梁安琪投資

股市 15:33 2021/07/14

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【濠賭股】澳門葡京人​7.17起開放部分零售及娛樂設施　澳博梁安琪投資

澳門當地媒體報道指，澳博 （00880） 執董梁安琪旗下澳門主題公園渡假村II投資的「澳門葡京人​」項目將於本周六（17日）起開放部分設施，室內跳傘、「葡京人夜市」及其他餐飲商戶等設施將率先試行營運。「葡京人​」為首個以澳門元素為主題的休閒及娛樂綜合渡假村，總建築面積達14.1萬平方米，原定於去年開幕，惟受新冠疫情影響，「葡京人​」延期開放。

官方網站資料顯示，在已開放的區域中，分別設有「懷舊澳門區」及「未來澳門區」兩個區域。是次開放的設施亦包括澳門首個室內跳傘設施的「GoAirborne」、以及亞太區首個城市高空滑索「澳門飛索」。

據澳門葡京人綜合度假村早前公布，項目內設有酒店大樓高12層，由三個酒店品牌葡京人酒店、歐舒丹酒店、LINE FRIENDS presents CASA DE AMIGO 三家酒店組成，提供合共820間客房。

澳博午後跌1.6%，現報8.03元，成交額達5820萬元。澳博投資博彩綜合度假村「上葡京」原先預料去年開幕，但受疫情反覆下，至今尚未開幕。

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編輯﹕賴奕羚

港股 澳博控股（00880） 梁安琪 何猷亨 澳門 餐飲

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