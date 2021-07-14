【美股分析】美股業績期已至 炒業績應選網絡安全股?

踏入第二季業績期，市場預期標普500指數將會有64%的盈利按年增長，業績是自2009年第四季以來最好。在云云眾多行業當中，投資者如何選出盈利最有爆發力的行業？德銀分析員Patrick Colville便關注網絡安全行業中的細分行業：網絡安全接駁服務 (secure access service edge)，該細分行業主要是將一系列的網絡安全軟件功能集中到單一的雲端系統中。

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Colville指SASE供應商如Zscaler（ZS）、Palo Alto Newtwork（PANW）及Fortinet（FTNT）自疫情後已證明其需求強勁，因它們能在經濟停擺時依然正常運作，提供沒有地域及時間限制的安全服務。他認為該行業的市場規模達100億美元，且將會取代傳統的虛擬私人網絡及防火牆。

Colville認為部份客戶將會轉移使用至SASE模式，令其安全服務都只會光顧單一服務供應商，當中Zscaler及Palo Alto Newtwork將會是行業中表現最好的兩家公司。他又指市場仍未完全掌握這趨勢下的投資機會，他重申對兩家公司買入評級，將Zscaler的目標價由215美元提高至282美元，又將後者的目標價由410美元提高至490美元。