▲ 【電子消費券】花旗夥WeChat Pay HK推電子現金券獎賞 抽獎最多獲5000元

花旗宣佈，為響應政府消費券計劃，該行擬夥拍WeChat Pay HK推出加碼消費券優惠。從即日（14日）起至8月14日，凡登記電子消費券，並將花旗信用卡綁定至WeChat Pay HK，可享電子現金券獎賞。

花旗表示，合資格客戶只要透過Citi指定連結選用Wechat Pay HK登記政府派發的5000元消費券，可獲贈40元電子現金券。成功綁定Citi Visa信用卡至Wechat Pay HK後，可額外獲贈40元電子現金券，有關優惠明日開始。

另外，透過花旗旗下流動應用程式「Get More」登記大抽獎活動，並透過WeChat Pay HK 以Citi Visa信用卡簽賬一次，則有機會贏取價值5000元的獎賞。

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編輯﹕賴奕羚