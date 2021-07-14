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【名家點睇】科技女股神頻沽中國科網股 警告估值或續尋底

股樓投資 19:01 2021/07/14

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有「科技女股神」之稱的Ark Investment投資總監Cathie Wood旗下多隻ETF近日頻頻沽出中國科技股，而隨著內地當局加強打壓，中國科技股在這些ETF的持倉水平跌至歷史以來新低。

【美股焦點】維珍銀河創辦人成功上太空　「契媽」Cathie Wood走寶　大手沽貨後股價反彈逾兩倍

當中作為投資旗艦的Ark Innovation ETF（ARKK）在2月時曾持有8%中國科技股，但現時已跌至低於1%，同時主打投資新一代科技股的Ark Next Gerneration Internet ETF（ARKG）的持倉水平亦下跌至5.4%，是自2014年10年以來最低，惟獨追蹤金融科技股的Ark fintech ETF（ARKF）的持倉水平維持有18%左右。

她在網上研討會中點評中國科技股，指該板塊的估值正被重估，又指雖然科技股估值已下跌不少，但或許仍會繼續下跌。Ark Investment全球最大主動型主題基金供應商，正在減持中國科技股，正突顯內地打壓科技股的影響，尤其該板塊自今年2月以來，市值蒸發近1萬億美元，但即使近日有所反彈，投資者依然持謹慎態度。

不過該行對中國大型科技股未來五年的目標價未有改變，Ark亞洲創新分析員Yulong Cui亦在該研討會上指，政府監管變化仍未在網絡安任及美國上市審查上影響科技股的基本面。Ark Investment旗下ETF周二（13日）便減持包括騰訊、京東、貝殼找房在內的中國科技股。

撰文 : 林展鋒

Cathie Wood 京東集團—SW（09618） 沽出 減持 ETF 基金 目標價 京東（美：JD） 板塊 美國
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