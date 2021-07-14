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世界夢號乘客初步確診 提早返航回新加坡

環球社會熱點 15:12 2021/07/14

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新加坡旅遊局周三確認，「世界夢號」上1名乘客確診新冠肺炎，郵輪的公海行程亦提早結束。據悉，乘客登船前曾作檢測，當時呈陰性反應。有新加坡媒體報道指，「世界夢號」較原定時間早3小時回國。

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新加坡旅遊局（STB）郵輪事務主任Annie Chang周三（14日）表示，「世界夢號」（Dream Cruises）1名40歲乘客因是其他確診人士的密切接觸者，而在周二（13日）於郵輪上接受PRC核酸測試，結果呈陽性反應，初步確診新冠肺炎。根據防疫守則，確診者的3名密切接觸者已被立即隔離。

新加坡當局表示，確診乘客出發前曾接受快速測試，結果呈陰性，現在已被送往醫院作進一步檢測確認結果。新加坡媒體《海峽時報》（Straits Times）引述消息，指初步確診乘客已完成2劑疫苗接種。據悉，輪船乘客於凌晨1時被要求，返回自己客艙。

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Annie Chang表示，郵輪已停止一切娛樂活動，所有乘客被要求留在客艙內，直至確認測試結果及接觸者追蹤完成後才能離開。當局會向乘客定期發放最新消息，並以非接觸方式向客艙提供膳食。當局已全面清潔「世界夢號」，確診者所住客艙已被關閉，直至另行通知。Annie Chang強調，保護新加坡社區及乘客郵輪人員安全，是當局首要任務。

「世界夢號」於周日（11日）啟程，行程為期4日，期間不停靠其它港口只在海上航行，原定周四（14日）早上9時回到港口。因出現確診個案，「世界夢號」需提早結束行程，早上6時就已回國。作為預防措施，郵輪營運商取消原定周三（14日）晚上9時出發，為期3日2夜的行程。

責任編輯：李俊儀

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