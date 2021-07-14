【奢侈品市場】預示中國奢侈品市場反彈？ 艾德韋宣發盈喜轉虧為盈

去年初上市的艾德韋宣 （09919） 主要幫助奢侈品牌提供一條龍的營銷推廣服務，雖然去年受疫情影響到上半年出現虧損，但上周發出盈喜，顯示奢侈品牌市場改善及公司經營情況復甦。



公司預告今年上半年收入同比大幅增長，同時，今年上半年預計按年轉虧為盈，上半年盈利3,800萬元（人民幣，下同），已超過2020年2,523萬元的全年利潤。相對現時股價0.88港元、市值約7億港元計算，過去12個月的市盈率不足7倍。

根據公告，公司業績能夠迅速反彈，主要因為給予客戶的服務能夠配合中國市場的變化。據統計，中國市場更多從傳統營銷（佔整體百分比26%）轉向體驗營銷/數字營銷/公共關係(佔整體百分比74%)。因此，公司積極與其他細分領域的龍頭以合資、戰略合作等方式開拓時尚及IP領域發展機會同時，向數字化轉型。加上，推動品牌運營方的角色升級，以電商及行銷科技與客戶資源結合而設立「ACTIVATION LABS」，以專注於「數字創意互動」，為品牌和公關活動提供綫上和綫下獨特的「現場互動體驗方案」，取得滿意的成績。



另外，於4月底與復星國際 （00656） 的控股子公司復星時尚集團(FFG) 達成戰略聯盟，以利用中國對奢侈品牌的新興需求。在戰略聯盟中，公司作為FFG在中國的首選營銷夥伴，以探索擴展品牌的新業務模式及解決方案。此外，公司將為FFG所有品牌組合的首選一站式營銷平台，雙方亦將同時探索在中國市場推出其他新品牌的機會。



公司亦於上周四(7月8日)公布與願景未來(上海)傳媒科技有限公司達成戰略合作，共同成立合資公司。艾德韋宣將擁有該合資公司的大多數股份，根據公司公告，今次合作將令雙方在奢侈及時尚品牌提供抖音明星直播和抖店品牌代運營業務。合資公司將借助前者的明星資源及品牌資源，同時結合後者在直播電商領域的豐富經驗，共同拓展在抖音市場的綫上營銷及電商業務，吸引更多知名藝人達人「直播帶貨」，同時培育抖音電商明星。



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