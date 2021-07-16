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拜登自爆「性感」照 夥拍Olivia Rodrigo谷針

環球社會熱點 18:44 2021/07/16

分享：

拜登夥拍美國18歲人氣女歌手Olivia Rodrigo，一同推廣新冠疫苗接種計劃。

美國的新冠疫苗接種進度放緩，美國總統拜登出盡法寶鼓勵年輕人接種新冠疫苗。拜登早前於社交媒體Instagram發布自己年輕時的照片呼籲年輕人打針，有網民大讚性感，帖文更獲得過百萬人讚好。另外，拜登更夥拍美國18歲人氣女歌手Olivia Rodrigo，一同推廣新冠疫苗接種計劃。

【美國疫情】10醫護有打疫苗照中招 全感染Delta變種 【下一頁】

拜登（Joe Biden）周二（13日）於Instagram貼出一張照片，顯示他年輕時於樹蔭前拍攝的舊照片。拜登於帖文中幽默地表示，相中的年輕人已經接種新冠疫苗，但還需要讓其他年輕人打針以獲取保護力，問有誰願意幫忙。

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拜登這張舊照成功於Instagram引起轟動，不少網民於帖文下方留言大讚拜登。有網民留言大讚拜登「性感」（look hot），更有網民笑指拜登是在製造「饑渴陷阱」（thirst trap），用這張相成功引起大家關注。

拜登發布這則帖文半小時内，已獲得超過50萬個讚好，不足一日更已經有超過150萬名Instagram用戶讚好。

【強生疫苗】百人接種後現罕見副作用 美FDA增警告 【下一頁】

除了運用社交媒體宣傳外，白宮更宣布拜登與18歲樂壇新星Olivia Rodrigo合作。Olivia Rodrigo受到不少年輕人歡迎，於社交媒體更有超過2,800萬名粉絲。

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Olivia Rodrigo周三與拜登及美國傳染病專家福西（Anthony Fauci）在白宮會面，更會錄製宣傳影片強調年輕人接種疫苗的重要性，以及解答接種疫苗的常見問題。

美國約有55.6%的人口已接種首劑新冠疫苗。路透社分析疫苗接種數據，預測美國要直到12月1日，才能達到為7成美國人口接種首劑新冠疫苗的目標。

責任編輯：鄭錦玲

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