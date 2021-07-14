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【新冠疫苗】拜登「出賣」後生相谷針 IG呃過百萬Like

環球社會熱點 14:27 2021/07/14

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拜登早前於社交媒體Instagram發布自己年輕時的照片，呼籲一班年輕人齊齊打針。

美國的新冠疫苗接種進度放緩，美國政府出盡法寶鼓勵年輕人接種新冠疫苗。美國總統拜登早前於社交媒體Instagram發布自己年輕時的照片，呼籲一班年輕人齊齊打針。拜登靠奇招谷針成功引起網民關注，帖文更獲得過百萬人讚好。

【美國疫情】10醫護有打疫苗照中招 全感染Delta變種 【下一頁】

拜登（Joe Biden）周二（13日）於Instagram貼出一張照片，顯示他年輕時於樹蔭前拍攝的舊照片。拜登於帖文中幽默地表示，相中的年輕人已經接種新冠疫苗，但還需要讓其他年輕人打針以獲取保護力，問有誰願意幫忙。

    點擊圖片放大
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拜登這張舊照成功於Instagram引起轟動，不少網民於帖文下方留言大讚拜登。有網民留言大讚拜登「性感」（look hot），更有網民笑指拜登是在製造「饑渴陷阱」（thirst trap），用這張相成功引起大家關注。

拜登發布這則帖文半小時内，已獲得超過50萬個讚好，不足一日更已經有超過150萬名Instagram用戶讚好。

【強生疫苗】百人接種後現罕見副作用 美FDA增警告 【下一頁】

除了運用社交媒體宣傳外，白宮更宣布拜登將與18歲樂壇新星羅德里戈（Olivia Rodrigo）合作。羅德里戈受到不少年輕人歡迎，於社交媒體更有超過2,800萬名粉絲。

羅德里戈周三會與拜登及美國傳染病專家福西（Anthony Fauci）在白宮會面，更會錄製宣傳影片強調年輕人接種疫苗的重要性，以及解答接種疫苗的常見問題。

美國約有55.6%的人口已接種首劑新冠疫苗。路透社分析疫苗接種數據，預測美國要直到12月1日，才能達到為7成美國人口接種首劑新冠疫苗的目標。

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