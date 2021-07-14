【疫下新常態】56%上班一族採用混合工作模式　4成表示WFH效率更高

▲ 40%香港打工仔認為在家工作（WFH）的工作效率更高。（資料圖片）

疫情下有些企業使在家工作（WFH）的模式變成常態，最近有調查發現，40%香港打工仔認為在家工作（WFH）的工作效率更高，比例高於鄰近地區如中國、新加坡等。

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人力資源機構Randstad Hong Kong公布最新調查，發現有56%受訪者透露其工作的企業正採用混合工作模式。同時有40%受訪者認為 WFH 的工作效率更高，比例是鄰近地區中最高。中國及新加坡僅得34%。超過3成的香港受訪者亦指，WFH 所承受的工作壓力較小。

然而， WFH工作模式亦有其缺點。有超過3分之1的受訪者認為，在家工作失去了與同事的親身互動；另亦有16%受訪者坦言遠程工作期間感到孤獨。Randstad大中華區董事總經理 Natellie Sun解釋：「雖然香港人享受遠程工作帶來的自由及自主權，但一些員工亦希望在辦公室環境中與同事聯繫、協作。長時間在家工作亦有可能導致孤獨、感到被孤立，影響心理健康。」她建議僱主可定期與員工進行非正規的會面，在更個人的層面上與員工聯繫。

除此之外，在家工作亦令工作及生活的界線變得模糊。有26%在家工作的受訪者表示很難保持工作與生活的平衡。僱主需要提供針對在家工作的指引，及更新相關的政策，使員工更適應新常態的工作模式。調查結果顯示，最多香港上班一族期望僱主可有保持適當工作與生活平衡的工時政策（36%），其次分別是遠程工作津貼（30%）及有關辦公室及遠程工作的清晰協議（23%）。

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責任編輯：葉泳珊