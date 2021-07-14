【Bitcoin】標普道瓊指數推第二批加密貨幣指數　其中一種追蹤240項加密貨幣表現

▲ 標普道瓊指數今年7月推出5個新的加密貨幣指數，以供市場投資者留意加密貨幣市場的走勢。。

標普道瓊指數（S&P Dow Jones Indices）宣佈，繼今年5月推出首批加密貨幣指數後，今年7月推出5個新的加密貨幣指數，以供市場投資者留意加密貨幣市場的走勢。

標普推比特幣指數（S&P Bitcoin Index），詳見﹕【下一頁】

公司表示，7月擬新推「標普加密貨幣廣泛電子市場指數」（S&P Crytocurrency Broad Digital Market Index，BDM），追蹤約240種加密貨幣表現，以及推出下列4個以加密貨幣為主軸的指數﹕

S&P Cryptocurrency LargeCap Index﹕標普加密貨幣大型股指數

S&P Cryptocurrency Ex-Largecap Index﹕不包括參與標普加密貨幣大型股指數的成份股

S&P Cryptocurrency BDM Ex-Megacap Index﹕標普加密貨幣廣泛電子市場指數（但不包括參與標普加密貨幣超大盤指數（SPCMC）的成份股）

S&P Cryptocurrency LargeCap Ex-MegaCap Index﹕標普加密貨幣大型股指數（但不包括參與標普加密貨幣超大盤指數（SPCMC）的成份股）

公司在今年5月時，曾推出追蹤比特幣價格的S&P Bitcoin Index（SPBTC，比特幣指數）、追蹤以太坊價格的S&P Ethereum Index（SPETH，以太坊指數），以及同時追蹤上述兩者價格的S&P Cryptocurrency MegaCap Index（SPCMC，加密貨幣超大盤指數）。

全球最大指數發行商MSCI今年6月亦曾表示，公司一直與專家溝通，未來或會推出幾種與加密資產相關的指數。

另外，幣價走勢方面，比特幣（BTC）周三（14日）跌至31000美元位置，截至下午2時11分，比特幣24小時內跌3.25%，現報32,014美元；以太坊（ETH）則報1895美元，24小時跌幅達6.5%。

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編輯﹕賴奕羚