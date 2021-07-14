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消委會：9成水性卸妝液表現遜色　68元無印卸妝品性價比高

理財智慧 16:31 2021/07/14

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市面上的卸妝產品林立，而且布不同種類，包括卸妝水、卸妝油等，如果選擇了不適合自己的產品使用，卸妝不徹底之餘，更有機會引致各種皮膚問題。消費者委員會（消委會）測試40款專為卸除眼部化妝或面部眼部同樣適用的卸妝液，發現卸近9成半樣本水油混合性卸妝液樣本的整體表現最佳，而測試中同獲5星總評的樣本，售價相差超過3倍，部分價格較高的樣本表現僅屬一般。

是次測試40款不同類型的卸妝產品，包括19款水油混合性卸妝液、10款油性卸妝液和11款水性卸妝液，售價由48元至355元不等。測試項目包括卸妝效能、防腐劑含量、標籤資料和產品品牌是否提供環保回收服務。

消委會表示，綜觀3個類別的樣本，以水油混合性卸妝液的卸妝效能整體表現最佳，售價亦屬中等。當中3款樣本包括「HELENA RUBINSTEIN」（售約330元）、「VICHY  Laboratoires」（售約150元）和「CLINIQUE」（售約195元）的卸妝效能指數均達85以上，分別為86.5、85.5和85.8，卸妝表現突出。值得留意的「是Bioré 高效眼唇卸妝液 Makeup Remover For Eye & Lip」（售60元）及「MUJIMILD EYE MAKE UP REMOVER」（售68元）在卸效能指數中分別獲82.2及84.9，屬平價卸妝產品中，表現較佳。

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此外，在水性卸妝液有多款產品未能達標，幾乎「全軍覆沒」，有產品售數百元，但仍遜於價格較低的產品，可見產品價格與質素沒有必然關係。當中，「Embryolisse Laboratoires清爽紓緩卸妝水 Micellar Lotion」（售98元），其卸妝效能指數達0.8；「ORIGINSWELL OFF®Fast and Gentle Eye Makeup Remover」（售210元），其卸妝效能指數達1.9。

【消委會】止汗劑效能參差　2款產品只獲1至2分：【下一頁

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責任編輯：黎淑雯

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