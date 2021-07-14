  • 33°C
香港時間 : 2021714日 (三) 15:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【比亞迪 1211】 巴菲特愛將李祿減持 套現逾16億元 比亞迪捱沽

股樓投資 15:23 2021/07/14

分享：

比亞迪（01211）被巴菲特愛徒李祿旗下的喜馬拉雅資本（Himalaya Capital）減持，股價今早低開0.6%，暫時最多跌7.6%，一度失守220元，最新報220.6元，仍跌5.8%，成交30.4億元。

大行予比亞迪投資評級及目標價﹕

    點擊圖片放大
    +4
    +3

據港交所（00388）股權披露系統資料顯示，由李祿創辦的對沖基金喜馬拉雅資本，於上周四（8日）減持714.4萬股或0.68%比亞迪H股，每股平均價227.622元，套現16.3億元，持股由原來7.03%降至6.35%。據比亞迪去年年報顯示，喜馬拉雅資本是繼巴郡後，第二大H股股東。值得注意的是，李錄早於2002年首次投資比亞迪，已連續多年持股，且有增無減，持股量長期處於約7%水平。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

比亞迪股份（01211） 減持 香港交易及結算所有限公司 基金 經濟 巴菲特 目標價 成交 對沖基金

上一篇文章

【大行點睇】滙豐下月初派中期成績表 花旗料第二季業績符市場預期

下一篇文章

【大行點睇】產能持續增加估值吸引 大摩給予洛陽玻璃「增持」評級
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市熱話】疑因賣平了不服氣 簽臨約後業主十問九不應 買家上網大呻想反擊
【樓市熱話】疑因賣平了不服氣 簽臨約後業主十問九不應 買家上網大呻想反擊
【打疫苗有獎抽】嘉民集團推100萬元抽獎 7月13日起接受登記 有機會贏值60萬元Tesla Model 3 Long Range
【打疫苗有獎抽】嘉民集團推100萬元抽獎 7月13日起接受登記 有機會贏值60萬元Tesla Model 3 Long Range
【網民熱話】港女月租500元徵私樓會所證 用作遊水健身+證婚場地　網民：虛榮心好重
【網民熱話】港女月租500元徵私樓會所證 用作遊水健身+證婚場地　網民：虛榮心好重
【室內設計】一家三口愛旅行 66萬裝修530呎公屋 酒店風格空間倍增 在家都可Staycation
【室內設計】一家三口愛旅行 66萬裝修530呎公屋 酒店風格空間倍增 在家都可Staycation
【疫苗抽獎懶人包】打完疫苗記得參加抽獎 各界獎賞登記詳情一文看清
【疫苗抽獎懶人包】打完疫苗記得參加抽獎 各界獎賞登記詳情一文看清
【打疫苗有獎抽】恒基大抽獎活動公布第一次結果 先送出20両實金 即click入內文睇你有冇得獎
【打疫苗有獎抽】恒基大抽獎活動公布第一次結果 先送出20両實金 即click入內文睇你有冇得獎