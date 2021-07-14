【比亞迪 1211】 巴菲特愛將李祿減持 套現逾16億元 比亞迪捱沽

比亞迪（01211）被巴菲特愛徒李祿旗下的喜馬拉雅資本（Himalaya Capital）減持，股價今早低開0.6%，暫時最多跌7.6%，一度失守220元，最新報220.6元，仍跌5.8%，成交30.4億元。

大行予比亞迪投資評級及目標價﹕

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據港交所（00388）股權披露系統資料顯示，由李祿創辦的對沖基金喜馬拉雅資本，於上周四（8日）減持714.4萬股或0.68%比亞迪H股，每股平均價227.622元，套現16.3億元，持股由原來7.03%降至6.35%。據比亞迪去年年報顯示，喜馬拉雅資本是繼巴郡後，第二大H股股東。值得注意的是，李錄早於2002年首次投資比亞迪，已連續多年持股，且有增無減，持股量長期處於約7%水平。

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記者：郭秀慧