【Google 】Google涉新聞版權糾紛 兩個月後或日罰827萬

▲ Google因違反2020年當局要求其就新聞內容版權付費，並與新聞出版商展開協商的命令，被法國競爭管理局（Competition Authority）對Google處以5.93億美元（約46億港元）的罰款。

Google因違反2020年當局要求其就新聞內容版權付費，並與新聞出版商展開協商的命令，被法國競爭管理局（Competition Authority）對Google處以5.93億美元（約46億港元）的罰款。

Google現時被當局要求，在兩個月限期內提出補償新聞機構的方案，否則將面臨每日最高90萬歐元（約827萬港元）罰款。據法新社報道指，這是法國競爭監管機構對公司未能遵守其一項裁決而開出的最大一筆罰款。

Google表示，感到非常失望，並強調有誠意處理問題。Google續指，早前已跟部分法國報章達成補償協議。不過，當局認為補償額微不足道，Google可就罰款提出上訴。

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世界各地開始監管網絡平台使用新聞版權，澳大利亞去年亦要求Google和Facebook向當地媒體支付新聞版權費用。Facebook最初拒絕，並曾一度限制澳大利亞人查看及分享新聞內容，但後來與政府達成協議。而法國是第一個採用有爭議的新歐盟版權法的國家，旨在為媒體提供更多保護。

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責任編輯：張凱琳