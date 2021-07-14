【電動車】大眾未來聚焦發展電動車　冀2030年降低5成製造成本

▲ 歐洲汽車製造商大眾（Volkswagen）昨（13日）發布其2030年「NEW AUTO戰略」，預料到2023年其過半銷售來自電動車，並將未來策略聚焦電動車，以在未來幾十年保持競爭力。

歐洲汽車製造商大眾（Volkswagen）昨（13日）發布其2030年「NEW AUTO戰略」，預料到2023年其過半銷售來自電動車，並將未來策略聚焦電動車，以在未來幾十年保持競爭力。

大眾預計，到2025年純電動車銷量將佔總銷量的25%，到2030年將佔50%。大眾汽車首席財務官Arno Antlitz表示，未來十年汽車業收入將來自銷售電動車、軟件、自動駕駛及拼車服務。

大眾汽車將為2021年至2025年的未來技術研發撥款730億歐元（約6677億港元），佔總投資的50%。而大眾新一代機電一體化平台SSP平台將2026年起，開始生產電動車，並計劃生產4000萬輛。

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此外，大眾汽車集團正在引入標準電池方案，相信到2030年，大眾將在歐洲擁有六間千兆工廠（Gigafactory）、總產能將達到240吉瓦時（GWh），其目標是在2030年時降低50%的製造成本，並廣泛應用於集團旗下80%的純電動車。

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責任編輯：張凱琳