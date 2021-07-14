【體育用品股】特步1368盈喜後股價急插 可以伺機撈貨嗎？ 股市 17:00 2021/07/14 分享： 特步 （01368） 發布盈喜，但消息未對特步股價有正面影響，特步股價今早輕微高開後掉頭急插，一度跌逾一成，低見12.62元。其他於13.3水平買盤湧現。特步股價急跌是否買入時機？股價前景點睇？獨立股評人唐牛為你分析。 欄名 : 3分鐘睇股 最新專欄文章 更多 【滙豐股價】滙豐（00005）恢復派息刺激有限 暫未宜出手 今日 【滙豐股價】滙豐（00005）恢復派息刺激有限 暫未宜出手 騰訊700股價逆市升逾1% 短綫買賣點操作 今日 騰訊700股價逆市升逾1% 短綫買賣點操作 平保（2318）股價愈跌愈溝貨 網民感無奈不知點算好？ 2021/07/13 平保（2318）股價愈跌愈溝貨 網民感無奈不知點算好？ 【細價股】陽光能源757 漲逾一成 細價股炒作有路捉？ 2021/07/13 【細價股】陽光能源757 漲逾一成 細價股炒作有路捉？ 【新股IPO】騰盛博藥2137抽中嘆三聲 首日掛牌微賺有貨者點部署 2021/07/13 【新股IPO】騰盛博藥2137抽中嘆三聲 首日掛牌微賺有貨者點部署 股票 撈貨 盈喜 買入 體育用品股