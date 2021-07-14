【體育用品股】特步1368盈喜後股價急插　可以伺機撈貨嗎？

特步 （01368） 發布盈喜，但消息未對特步股價有正面影響，特步股價今早輕微高開後掉頭急插，一度跌逾一成，低見12.62元。其他於13.3水平買盤湧現。特步股價急跌是否買入時機？股價前景點睇？獨立股評人唐牛為你分析。

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