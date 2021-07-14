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【英國疫情】日增逾3.6萬確診 死亡人數創逾3個月新高

環球社會熱點 13:54 2021/07/14

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英國新冠肺炎疫情肆虐，新冠確診人數持續飆升，過去單日新增逾3.6萬宗新冠肺炎病例，連續一周確診數字突破3萬宗。當地過去單日錄得50名患者死亡，亦是逾3個月以來，死亡數字最多的一日。

單日再增逾3.4萬確診 連續6日破3萬感染 【下一頁】

英國周二（13日）官方數據指，當地於過去單日新增逾3.6萬宗新冠肺炎確診，較前一日的逾3.4萬宗確診增加，更是連續7日錄得逾3萬宗感染病例。當地過去單日有50名染疫患者死亡，屬自4月9日以來、超過3個月單日死亡數字最多。

英國將於7月19日如期解封，有專家預料確診數字於8月底前仍會進一步增加，因此敦促當局制定應急方案，為入院人數激增作好準備。英國緊急情況科學諮詢小組（SAGE）亦警告，若當地感染個案持續上升，會增加變種新冠病毒出現的機會。

英國政府料發指引 解封後室內仍需戴口罩 【下一頁】

英國醫學會（BMA）亦表示，全面解封英格蘭是不負責任、甚至會面臨慘痛後果。BMA理事會主席Chaand Nagpaul指，首相約翰遜（Boris Johnson）重複強調謹慎做法的重要性，但他作出決定時卻此想法拋諸腦後，認為堅持解封英格蘭可能會帶來毀滅性後果。

責任編輯：郭麗明

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