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騰訊700股價逆市升逾1%　 短綫買賣點操作

股市 14:00 2021/07/14

分享：

騰訊（700）股價今早逆市靠穩，在560元水平上落。據國家市場監管總局官網顯示，已無條件批准騰訊 收購搜狗（美：SOGO）股權。交易完成後，搜狗將成為騰訊間接全資子公司，並從紐約證劵交易所退市。

消息對騰訊股價有何影響？欲炒騰訊，買賣操作如何？獨立股評人唐牛這樣建議。

 

欄名 : 3分鐘睇股

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