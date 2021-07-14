騰訊700股價逆市升逾1% 短綫買賣點操作 股市 14:00 2021/07/14 分享： 騰訊（700）股價今早逆市靠穩，在560元水平上落。據國家市場監管總局官網顯示，已無條件批准騰訊 收購搜狗（美：SOGO）股權。交易完成後，搜狗將成為騰訊間接全資子公司，並從紐約證劵交易所退市。 消息對騰訊股價有何影響？欲炒騰訊，買賣操作如何？獨立股評人唐牛這樣建議。 欄名 : 3分鐘睇股 最新專欄文章 更多 平保（2318）股價愈跌愈溝貨 網民感無奈不知點算好？ 2021/07/13 平保（2318）股價愈跌愈溝貨 網民感無奈不知點算好？ 【細價股】陽光能源757 漲逾一成 細價股炒作有路捉？ 2021/07/13 【細價股】陽光能源757 漲逾一成 細價股炒作有路捉？ 【新股IPO】騰盛博藥2137抽中嘆三聲 首日掛牌微賺有貨者點部署 2021/07/13 【新股IPO】騰盛博藥2137抽中嘆三聲 首日掛牌微賺有貨者點部署 【創科股價】買創科（00669）被震走後欲翻兜 做法是否可行？ 2021/07/12 【創科股價】買創科（00669）被震走後欲翻兜 做法是否可行？ 【手機設備股】舜宇光學2382強勢未改 關鍵位睇呢個 2021/07/12 【手機設備股】舜宇光學2382強勢未改 關鍵位睇呢個 股票 證劵 收購 騰訊