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【減碳計畫】英國擬2027年政府車隊全採用電動車 2040年全面禁售柴油和汽油貨車

環球政經 14:38 2021/07/14

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英國政府周三（14日）公布交通減碳計劃，政府內閣車隊將於2027年起全部改換為電動車，且由2040年起全面禁止銷售新的柴油和汽油貨車，期望於2050年實現淨零碳排放（net zero carbon emissions）。

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綜合外媒報道，英國燃料稅與汽車消費稅年收約370億英鎊，若依推行交通減碳計劃普及電動車，政府須面對稅收稅減問題，故此英國政府將在今年內制定新法案，或要求在車廠商保證電動車生產數量，以確保電動車供應量，到2027年，內閣車隊的4萬輛汽車和貨車將實現零排放。

【英國脫歐】英國需就脫歐支付475億歐羅  首筆款項今年內到期 【下一頁

此外，交通減碳計劃內容包括，從 2035 年起禁止銷售小型貨車，2040年起禁止銷售重量超過 26 噸的大型貨車，如果計劃進展順利更會提早實施禁售。惟英國運輸業者指出，尚未有適用於重型貨車的乾淨能源技術，若要在2040年達成目標並非易事。

 

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撰文 : 陳楚琨

碳中和 電動車 汽車 英國 運輸 英鎊 交通

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