【英國王室】哈里梅根專訪獲艾美獎提名 與兩節目爭獎

英國哈里王子與夫人梅根早前接受美國名嘴奧花雲費訪問,透露英國王室內部有種族歧視問題及其他內幕。專訪播出後引來全球關注,英國媒體更形容猶如重磅炸彈。近日,艾美獎公布獎項入圍候選名單,哈里梅根專訪赫然在列。

第73屆艾美獎入圍名單周二(13日)公布,其中「傑出非小說或特別領域主持節目」 (Outstanding Hosted Nonfiction Series Or Special category)獎項提名中,包括哈里王子(Prince Harry)及太太梅根(Meghan Markle)接受奧花雲費(Oprah Winfrey)的專訪。

專訪將與CNN文化飲食節目《Stanley Tucci: Searching for Italy》及Netflix美國名嘴訪問名人節目《My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman》競逐獎項,結果將在9月19日公布。

梅根於專訪透露,在她懷孕間,王室中人已對他兒子的膚色十分憂慮,談論他出生時膚色將會有多深,並稱相關人士不想兒子有頭銜,又談論他會否獲得保安服務。奧花雲費追問相關王室人員身份,梅根拒絕透露,其後奧花雲費試圖旁敲側擊,問她是否曾被禁言或仍然被禁止發聲(was silent or had been silenced),梅根稱是後者。

梅根表示,2018年嫁入英國王室前的自己太過天真,又透露一度浮現自殺念頭,試圖求助卻得不到幫忙,直指對於外界的惡毒抹黑,王室沒有保護她,反而為保護其他成員而說謊。梅根又在專訪中反駁早前英媒報道指曾弄哭凱特,指自己才是被弄哭的人。

責任編輯:李俊儀