【英國王室】哈里梅根專訪獲艾美獎提名 與兩節目爭獎

英國哈里王子與夫人梅根早前接受美國名嘴奧花雲費訪問，透露英國王室內部有種族歧視問題及其他內幕。專訪播出後引來全球關注，英國媒體更形容猶如重磅炸彈。近日，艾美獎公布獎項入圍候選名單，哈里梅根專訪赫然在列。

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第73屆艾美獎入圍名單周二（13日）公布，其中「傑出非小說或特別領域主持節目」 （Outstanding Hosted Nonfiction Series Or Special category）獎項提名中，包括哈里王子（Prince Harry）及太太梅根（Meghan Markle）接受奧花雲費（Oprah Winfrey）的專訪。

專訪將與CNN文化飲食節目《Stanley Tucci: Searching for Italy》及Netflix美國名嘴訪問名人節目《My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman》競逐獎項，結果將在9月19日公布。

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梅根於專訪透露，在她懷孕間，王室中人已對他兒子的膚色十分憂慮，談論他出生時膚色將會有多深，並稱相關人士不想兒子有頭銜，又談論他會否獲得保安服務。奧花雲費追問相關王室人員身份，梅根拒絕透露，其後奧花雲費試圖旁敲側擊，問她是否曾被禁言或仍然被禁止發聲（was silent or had been silenced），梅根稱是後者。

梅根表示，2018年嫁入英國王室前的自己太過天真，又透露一度浮現自殺念頭，試圖求助卻得不到幫忙，直指對於外界的惡毒抹黑，王室沒有保護她，反而為保護其他成員而說謊。梅根又在專訪中反駁早前英媒報道指曾弄哭凱特，指自己才是被弄哭的人。

責任編輯：李俊儀