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【Staycation優惠】黃金海岸酒店推Peppa Pig主題房　入住即送精品及優惠券

商業 13:00 2021/07/14

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Staycation已成為港人未能出國旅遊的新選擇，黃金海岸酒店由即日起至 8 月 31 日推出「Peppa Pig 黃金海岸夏日住宿計劃」，最平由 1,680 元起，套餐包括豪華海景客房、早餐、半價暢玩黃金海岸飛天鋼索等。

【大叔的愛】爭取Staycation商機？《大叔的愛》中的「愛巢」Airbnb有供出租 

酒店 2 日 1 夜住宿可入住豪華海景客房住宿一晚，並提供穿梭巴士服務，另包早餐（2位成人及1位小童）、Peppa Pig 旅行袋乙個、Peppa Pig草裙設計工藝坊乙節、夏日繽紛戶外攤位遊戲乙節 (每節五項遊戲)、半價暢玩黃金海岸飛天鋼索及兒童小火車。如要升級至主題客房額外每晚另加 500 元。

至於 3 日 2 夜住宿，則提供兩天早餐、沙嗲軒 200 元消費額等，而升級至主題客房額外每晚另加 300 元。

【消委會】Staycation住宿安排與預期有落差 消費者訂海景套房貨不對辦

【Staycation】雅格酒店料開幕後入住率升逾8成 試業期間Staycation客佔逾6成

記者：廖淑瑩

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