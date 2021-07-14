【Switch】任天堂公布上半年Switch下載排行榜　Ｍario三甲不入

任天堂最近在官網中公布今年上半年 Nintendo eShop 的下載排行榜，其中任天堂的「皇牌」作品瑪利歐系列，竟三甲不入，由第三方遊戲公司包攬前三名。

【機迷熱話】新OLED Switch僅強化屏幕 Joy-Con手掣飄移問題將持續？

排名在第一的是 Capcom 的《魔物獵人：崛起》（MONSTER HUNTER RISE），遊戲由過往的 PSP、PS4 到電腦版本，只要推出就大受歡迎。《魔物列人》系列首度推出 Switch 版的表現依舊驚人，吸引大量支持者展開「屠龍之旅」，而第 2 名則是疫情之下大受歡迎的《Among US》，是橫跨全平台的多人鬥智遊戲。至於第 3 名則由「日本國民遊戲」《桃太郎電鐵 ～昭和 平成 令和也是基本款！～》奪得，雖然遊戲並不支援中文和英文，但單靠日本銷量也取得第三名。遊戲在去年 11 月發表後，僅兩個月就成為 2020 全年下載排名第三的作品，與今上半年維持相同排名。

▲ 《超級瑪利歐3D 世界+ 狂怒世界》，是任天堂自家排名最高的作品，位居第 4 位。（Nintendo）

【懷舊遊戲】任天堂經典遊戲有價有市 超級瑪利歐64以156萬美元成交

至於任天堂自家作品瑪利歐系列，亦成功打入前 10 名。其中《超級瑪利歐3D 世界+ 狂怒世界》，是任天堂自家排名最高的作品，位居第 4 位。至於已經推出多年的《瑪利歐賽車8 豪華版》則排名第 6，而《任天堂明星大亂鬥特別版》則排名第 8 位。

【遊戲熱話】為慶祝《Pokémon GO》發布5週年 官方更新系統推多項慶祝活動

記者：廖淑瑩