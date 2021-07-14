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【筍工推介】1823招聘營運助理 月薪逾1.4萬元 中學學歷即可申請

理財智慧 14:34 2021/07/14

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1823近日招聘營運助理，工作需要提供日常行政支援，月薪14,600元，只要求完成中學課程，不過職位須外勤工作，或須輪班、不定時工作，颱風及黑色暴雨亦或要當值。獲聘用者須於短時間內上任，及被調派至油麻地或葵涌的1823辦公室工作。有意者可瀏覽以下圖片資料以察自己是否合資格，申請將於7月19日截止，可經網上或以郵記方式提交申請。

入職條件：

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職責：

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    +3

申請手續：

申請表格[通用表格第340號(3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網站下載。

申請人須於2021年7月19日香港時間下午五時正或之前，把填妥的申請表格以郵寄或親身遞交方式送達以下查詢地址(如以郵寄方式提交申請，申請日期以信封上郵戳所示者為準。)。請在信封面上註明申請職位的名稱。申請人如以郵遞方式提交申請，請在投寄前確保信封面已清楚寫上正確的地址及支付足夠郵資。所有郵資不足的郵件會由香港郵政安排退回或銷毀。申請人請盡量在申請表格上提供電郵地址。

申請人亦可在公務員事務局網站作網上申請。未填妥或逾期遞交的申請和以傳真或電郵方式遞交的申請概不受理。申請人如獲甄選參加面試，通常會於截止申請日期後約兩至四個星期內以電郵形式接獲通知。申請人如不獲邀參加面試，可視作落選論。有關上述空缺的資料，可按所列電話查詢。

聯絡地址:葵涌貨櫃碼頭路88號永得利廣場1期10樓效率促進辦公室1823行政及支援組。

查詢電話:2928 6997

截止申請日期(日/月/年) :19/07/2021 17:00:00

部門網址:http://www.1823.gov.hk

 

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撰文 : 陳楚琨

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