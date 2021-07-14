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【大行點睇】滙豐下月初派中期成績表 花旗料第二季業績符市場預期

股樓投資 15:26 2021/07/14

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滙豐控股（00005）將於8月2日公布中期業績，陸續有大行發表盈利預測。其中，花旗發表研究報告表示，料滙豐核心除稅前利潤約49億美元，按年升90%，按季則跌23%，預計大致符合市場同業預期，並重申對匯豐「買入」評級，惟目標價由54元輕微下調4.3%至51.7元，反映對其每股盈利預測較低。

花旗對本地銀行股最新投資評級及目標價：

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該行指，隨著信貸成本趨勢下滑，相信投資者將聚焦於滙豐的收入增長及業務重組進展等，並預計滙豐今年第二季列賬除稅前利潤約37.7億美元。該行指，相信滙豐第二季資本表現仍然強勁，估計普通股權一級資本比率達15.7%，優於中期指引介乎14%至14.5%水平，並料滙豐將會派發股息0.1美元。

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記者：郭秀慧

花旗銀行 經濟 買入 目標價 每股盈利 本地銀行股 滙豐控股（00005） 銀行

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【大行點睇】料京東次季收入增長遜預期 下半年新業務虧損持續 大和降目標價至425元

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