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[騰訊700] 騰訊傳擬3億歐元 收購德國遊戲商Crytek

股樓投資 13:33 2021/07/14

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騰訊(00700)續拓海外遊戲業務。據《圖片報》記者在社交平台上發文指，騰訊正試圖透過一個歐洲子公司收購德國遊戲開發商Crytek，作價或超過3億歐元，折合約27億元以上。Crytek主要作品為孤島危機系列。除了遊戲，Crytek亦有開發軍事模擬軟件。騰訊下午開市報561.5元，升1% 。

【騰訊700】市監局無條件批准 騰訊收購搜狗股權   詳情請看【下一頁

另外，根據Sensor Tower商店情報數據顯示，今年6月騰訊《王者榮耀》在全球App Store和Google Play吸金近2.77億美元，相較2020年6月增長21％，位列全球手遊暢銷榜冠軍。騰訊《和平精英》和《PUBG Mobile》以2.13億美元的收入位列榜單第二名，相較去年6月增長11％。

【下半年部署】 中金展望港股下半年 新經濟板塊再成焦點 H股吸引力勝A股 21隻港股獲列為海外中資股首選   詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

騰訊控股（00700） 港股

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