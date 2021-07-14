[騰訊700] 騰訊傳擬3億歐元 收購德國遊戲商Crytek

騰訊(00700)續拓海外遊戲業務。據《圖片報》記者在社交平台上發文指，騰訊正試圖透過一個歐洲子公司收購德國遊戲開發商Crytek，作價或超過3億歐元，折合約27億元以上。Crytek主要作品為孤島危機系列。除了遊戲，Crytek亦有開發軍事模擬軟件。騰訊下午開市報561.5元，升1% 。

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另外，根據Sensor Tower商店情報數據顯示，今年6月騰訊《王者榮耀》在全球App Store和Google Play吸金近2.77億美元，相較2020年6月增長21％，位列全球手遊暢銷榜冠軍。騰訊《和平精英》和《PUBG Mobile》以2.13億美元的收入位列榜單第二名，相較去年6月增長11％。

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