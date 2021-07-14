【酒店機械人】帝京酒店引入本地研發機械人　自助Check-in取匙卡（有片）

▲ 帝京酒店正式引入本地研發的酒店客服機械人，為住客辦理房間登記及退房手續。（帝京酒店提供圖片）

疫情下Staycation風氣盛行，每逢周末下午，熱門酒店的前台時時大排長龍，住客等待登記入住。帝京酒店正式引入本地研發的酒店客服機械人，為住客辦理房間登記及退房手續。

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帝京酒店的客服機械人是由本地創科公司BluePin研發，內置物聯網微定位系統（IMS），可以為住客驗證身份、處理付款及派發房間匙卡。退房時，亦可以利用機械人登記及退回匙卡。

住客只需要在入住酒店前，在網上完成「預先登記入住」手續或接收「領取房卡二維碼」，即可使用設於酒店大堂的「特快智能服務」，由客服機械人為住客送上房間匙卡。客服機械人亦可以打破場地界限，直達會議場地為商務客戶辦理住宿登記手續，讓住客可靈活調配日程。

帝京酒店經理陳家盛指出：「帝京酒店日常平均入住率超過8成，酒店大堂在繁忙時段很常出現輪候隊伍，因此希望透過引入新技術令整個客房入住手續過程更順暢如流，我們的前線員工就能更專注提供個人化的客戶服務。」

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責任編輯：葉泳珊