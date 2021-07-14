【騰訊股價】騰訊擬購德國企業、涉軍事模擬軟件　員工﹕或惹國家安全疑慮

▲ 據報騰訊（00700）擬透過旗下歐洲子公司收購德國遊戲開發商Crytek。

德國當地媒體《圖片報》（Bild）報道，據報騰訊 （00700） 擬透過旗下歐洲子公司收購德國遊戲開發商Crytek，涉資或超過3億歐元（約27.5億港元），惟報道指，有關交易或引起國家安全疑慮。

負責報道的記者透過社交平台Twitter表示，由於該公司曾為幾個西方國家提供軍事模擬程序，部分Crytek員工憂慮，一旦Crytek被騰訊收購，中國政府或解放軍會使用公司的軟件作為軍事用途，或者透過公司監視西方國家如何模擬軍事衝突。

騰訊股價未有受消息影響，截至1時28分，騰訊現報561元，升近1%，成交額達69.2億元。

據了解，部分西方國家的陸軍和武裝部隊均會在其軍事模擬和訓練計劃中，使用Crytek旗下的「CryEngine」軟件。騰訊、Crytek對有關報道不予置評。

原文報道截圖（按圖可放大）

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該名記者稱，儘管騰訊聲稱自己是一間獨立的企業，但根據他們的調查，騰訊與中國共產黨關係密不可分。他引述一個內地公眾號文章表示，騰訊在2017年時，已有23%公司員工入黨，騰訊亦在文中承諾，在招聘新人時，騰訊「堅持黨員優先」。他亦指，現時已得悉更多有關是次收購的細節，但為了保護消息源頭，因此目前只能透露上述內容。

報道亦引述德國執政黨基督教民主聯盟國防政策發言人Henning Otte言論指，事件或涉及國家安全問題。Henning Otte表示，若騰訊與Crytek有任何非商業上的往來，必須擱置是次收購。

Crytek官方網頁顯示，Crytek總部位於德國法蘭克福，公司在烏克蘭、土耳其均設有工作室。公司定位為獨立遊戲開發商及技術提供者。

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編輯﹕賴奕羚