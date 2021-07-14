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【澳洲疫情】悉尼延長封城至月底 所在州增近百宗確診

環球社會熱點 12:39 2021/07/14

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悉尼所在的新南威爾士州疫情持續，單日再新增近百宗新冠肺炎確診個案。由於大部分新增確診都來自悉尼，新南威爾士州官員宣布悉尼再延長封城最少兩周，並強調社區個案要接近清零才有望解封。

【新冠疫苗】澳洲男自稱打足4劑「溝針」輝瑞阿斯利康 【下一頁】

新南威爾士州政府過去一日新增97宗本地個案，其中45人是遭家人感染，而有24名患者感染期間曾於社區活動。

當局指新增確診個案中，有70宗的患者居住於悉尼西南部。悉尼自上月26日實施封城以來，民眾除非有工作或外出購買日用品等原因，否則都不准離家。

新南威爾士州長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）周三（14日）宣布，悉尼再延長封城兩周至本月30日。貝雷吉克利安表示如要解除封城，當地的社區新增確診個案就要盡可能接近清零。

【美國疫情】10醫護有打疫苗照中招 全感染Delta變種 【下一頁】

由於悉尼疫情爆發，新南威爾士州暫時有71名新冠患者留院治療，更有20人需要在深切治療部留醫。

新冠疫情甚至蔓延至悉尼部分過往未受影響地區和偏遠地區，位於悉尼西南部約200公里的古爾本（Goulburn）也發現一宗確診個案。

責任編輯：鄭錦玲

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