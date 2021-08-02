【小米1810】雷軍：小米智能工廠二期料2023年底投產　年產1000萬部高端手機

小米 （01810） 早前披露 正在構建第二期智能工廠，預計2023年底落成，最新北京昌平區微博公布， 小米智能工廠二期今日（7月14日）在昌平正式開工。小米昌平智能工廠是小米集團重點建設的第二個智能工廠，相比北京亦莊一期工廠，產能提升10倍，預計可年產1000萬台智能手機，產值約600億元。

小米董事長雷軍在全球數字經濟大會上表示，去年年初第一期小米智能工廠投產，全自動化產線年產百萬台超高端手機，今年7月開工第二期，預計後年年底投產，年產1000萬台高端智能手機。

小米昌平智能工廠據報佔地面積58300平方米，將落地包含SMT貼片、板測、組裝、整機測試、成品包裝全工藝段的第二代手機智能產線。

小米創辦人雷軍親身出席奠基儀式，雷軍在5月曾稱， 該智能工廠將24小時熄燈生產，無人干預，甚至1秒生產1部手機，應付未來北京、天津等城市勞動力減少、製造成本增加等問題。

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編輯：麥德銘