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【大行報告】瑞信：百度監管風險相對較小　微降目標價至335元

股市 12:18 2021/07/14

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【大行報告】瑞信：百度監管風險相對較小　微降目標價至335元

科技股即將公布季度業績，瑞信預期，百度 （09888） （美：BIDU）第二季核心業務收入按年增長26.5%，與管理層估計的中位數相若，主要由於核心廣告收入增長18.5%帶動。百度雲預期每年增長65%，增幅較首季的55%為快。百度核心業務經調整經營溢利率預期跌11個百分點，至23%，主要由於非廣告部分投資增加。

百度早前成立獨立公司崑崙芯拓芯片業務，詳見【下一頁】

瑞信指，百度的廣告平台面對的監管風險相對較小，其搜尋器業務無需倚賴收集敏感數據，以知悉用戶的需求，預期百度收購YY直播會於下半年獲監管機構批准，因合併後產生壟斷行動的風險較小。

百度App的日均活躍用戶數持續增穩定增長，而且登入比率不斷上升，app內廣告亦吸引更多廣告商，而百度雲增長料於下半年加快。不過，基於百度首季虧損較預期高，並在非市場推廣領域投資更多，因此下調百度目標價1.2%至335元，現值仍吸引，維持「跑贏大市」。

相關文章：【Bilibili】B站伺服器一度故障未能登入、股價跌逾1%　「b站崩了」登上熱搜

相關文章：【人工智能大會】百度李彥宏：3年內推更像機械人汽車、集度已有首款車模型　馬化騰：騰訊AI助內地探星（第二版）

 

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編輯：陳韻妍

港股 大行報告 新經濟股 百度集團—SW（09888） 目標價 百度雲

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