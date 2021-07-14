【疫市營商】UNIQLO推出「東京製造」　決定迅銷集團未來成敗？

▲ 迅銷集團在東京自設廠房，生產「東京製造（Made in Tokyo）」產品。（資料圖片）

UNIQLO、GU母公司迅銷集團近幾年一直研究新的生產及零售模式，希望可以自主生產及精準掌握消費者的口味。故迅銷在東京設立廠房，而UNIQLO首款「東京製造（Made in Tokyo）」產品亦即將上架。

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據日本傳媒報道，迅銷集團今年春季在位於東京有明的總部增設攝影棚及客戶服務中心。同時，其首座自主工廠「Innovation Factory」亦已於今年4月正式投產，是集團正進行的「有明計畫」當中的一部分。整個計畫希望加強電商產業，同時改善營運效率，被視為迅銷集團未來成敗的關鍵。

首款「東京製造（Made in Tokyo）」的產品系列是無縫立體「3D針織衫」 ，合共有3款產品包括售2990日圓（約210港元）的「3D棉質圓領衫（Cotton Crewneck Sweater）」，即將在東京旗艦店和網店上架。

Innovation Factory社長宇津野智哉表示，自主工廠可以使總部及生產線的聯絡更加緊密。據指，在東京廠房投產前，以往UNIQLO及GU的新品開發需要由總部團隊研發，把商品規格轉為準確數值。在準備量產時，則由位於和歌山的生產線進行調整。但由於服裝的手感無法準確量化，故不時出現在量產前仍需忙於修改產品細節。

而今後東京增設自主廠房後，產品開發的負責人可每周定期到廠房了解，令溝通更緊密。新品開發所需的時間，亦可以由3個月，縮短至1個月內。Innovation Factory「東京製造」的新產品將會首先在東京都內的旗艦店進行限定發售。一方面可減少多餘生產，另一方面可即時測試市場反應，再於海外量產。

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責任編輯：葉泳珊