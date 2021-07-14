▲ 【互聯網監管】柏瑞投資：網絡安全成投資者套現藉口 科企延期而非放棄上市

柏瑞投資（Pinebridge Investments）舉行半年投資展望記者會，對於近期內地收緊科技行業監管，網絡和數據安全成為最新監管政策重點，柏瑞投資亞洲（日本除外）股票投資組合經理孫瑩心稱，網絡安全不止是中國政府獨有關注點，美國等全球政府也在關注互聯網企業的網絡安全議題，而所有企業都需要遵循監管安排，內地科技企業不例外，相信部署上市的企業會待監管明確時再推進上市，而非放棄上市。

孫瑩心認為，近期科網股回調是投資者趁機會找藉口套現獲利，科技股短線受壓後，即使長遠需要做更多來確保符合監管要求，但疫情令企業運作已帶來結構改變，消費者更願意網購、使用網上服務，銀行、家居都走向智能化，帶動雲服務需求，科網個別企業仍有很多機會。

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柏瑞投資新興市場固定收益聯席投資主管劉曙明則指，今年上半年屢有內地房企爆出債務問題，令內房債市整體走弱，反而帶來最佳投資機會，認為「三道紅線」監管要求長遠令公司資產質素改善，城鎮化發展繼續，投資時需要分辨財務欠理想企業，但該行預期從信貸評級「B級」的高息內房債券，12個月回報達7%，是相當可觀的回報。

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從宏觀分析而言，柏瑞投資首席經濟師Markus Schomer認為，人民銀行上周全面降準，是因為中國較其他經濟體從疫情走出「快兩年」，經濟從疫情後快速反彈後需要新一輪刺激，預期其他主要經濟體在2022年至23年都需要類似刺激。

美國通脤數據再次超出預期，Schomer稱，數據出爐後10年美債債息出乎意料走低，按理應逐步向上，但撇除短線市況情緒，他認為美國通脹會由5%水平逐步回落至3%，令10年債息回升，但認為聯儲局在今明兩年最多只會減少買債規模，而不會提早加息。

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記者：麥德銘