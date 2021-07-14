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【虛擬銀行】虛擬銀行上半年投訴急增至10宗　消委會：勿只著眼存款息率優惠而開戶

Hot Talk 11:52 2021/07/14

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【虛擬銀行】上半年虛擬銀行投訴急增至10宗　消委會：勿只著眼存款息率優惠而開戶

消費者委員會檢視市場上8間虛擬銀行的服務，提醒市民，吸引開戶及新存款的推廣優惠往往附帶額度及期限等條件，切勿只著眼於存款息率優惠而開戶，亦不應為獲得回贈而過度消費。消委會今年上半年收到10宗有關虛擬銀行的投訴，而去年同期只有1宗相關投訴。

消委會指出，把虛擬銀行帳戶綁定支付程式後，只有進行銀行定義下的「合資格消費」，才可獲得消費回贈，優惠細節亦有機會變更。消委會又提到，目前4間虛擬銀行提供實體或虛擬扣帳卡，扣帳卡一般不設年費，但進行外幣交易，或會收取介乎交易金額的1.8%至1.95%手續費。

Livi Bank推三合一二維碼掃瞄功能，詳見【下一頁】

消委會又提醒，市民應留意虛擬銀行帳戶開立人士的身份條件、每日存款上限、轉帳額度上限、定期存款的外幣種類、年利率及提早取回的收費等事項。目前大部分虛擬銀行都表明未能為美國公民、有美國稅務身分或有香港以外地區稅務身份的人士開戶。

另外，全部虛擬銀行都接受轉數快實時存入或轉出存款，部分虛擬銀行亦提供特定存入或轉帳方式，但設每日存款上限由每日3萬港元至每間銀行50萬港元或50萬人民幣不等。

至於習慣使用現金的人士，要先查詢日後如何從虛擬銀行提取現金、要否繳付提款費，或者要否先把資金轉帳至其他銀行帳戶。

相關文章：

【虛擬銀行】阮國恒：虛銀信貸產品創新　體驗新服務時應多留意條款

【虛擬銀行】Mox Card加入「Flip」功能　可揀扣賬或信用額消費模式

編輯：吳敏芳

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