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【ET午市精點】恒指力守27700點 數據市現觀望氣氛？

股市 12:28 2021/07/14

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港股今早輕微高開1點後，隨即跟隨外圍向下。大市最多跌過254點，挨近在27700點邊位置。恒指中午收報27801點，跌162點。本週較多數據公布，光大新鴻基證券策略師伍禮賢認為大市多跟隨外圍波動，提供兩個指標關口要大家留意！

立即收看／收聽：https：//video.hket.com/video/3005946

 

 

欄名 : ET午市精點

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