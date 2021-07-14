【ET午市精點】恒指力守27700點 數據市現觀望氣氛？ 股市 12:28 2021/07/14 分享： 港股今早輕微高開1點後，隨即跟隨外圍向下。大市最多跌過254點，挨近在27700點邊位置。恒指中午收報27801點，跌162點。本週較多數據公布，光大新鴻基證券策略師伍禮賢認為大市多跟隨外圍波動，提供兩個指標關口要大家留意！ 立即收看／收聽：https：//video.hket.com/video/3005946 欄名 : ET午市精點 最新專欄文章 更多 【ET午市精點】恒指彈五百點 快手（1024）先跌後急升 2021/07/13 【ET午市精點】恒指彈五百點 快手（1024）先跌後急升 【ET午市精點】港股續彈升幅收窄 內地公布GDP前放水 2021/07/12 【ET午市精點】港股續彈升幅收窄 內地公布GDP前放水 【ET午市精點】恒指穿250天線後反彈 真止跌或逃生門？ 2021/07/09 【ET午市精點】恒指穿250天線後反彈 真止跌或逃生門？ 【ET午市精點】恒指見逾半年低位 監管埋手汽車板塊 2021/07/08 【ET午市精點】恒指見逾半年低位 監管埋手汽車板塊 【ET午市精點】新經濟股危中有機？譚朗蔚為你分析 2021/07/07 【ET午市精點】新經濟股危中有機？譚朗蔚為你分析 新經濟 滙豐控股（00005） 新經濟股 港股 美股 恒生指數 金融