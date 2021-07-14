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美國西部10州逾60處山火 俄勒岡州火勢最強烈

環球社會熱點 11:52 2021/07/14

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美國西部持續受到熱浪侵襲，美國迄至周二（13日）最少有10個州發生60多處發生山火，燃燒面積超過3,714公里。其中以俄勒岡州火勢最為強烈，受山火影響範圍最大，面積幾乎是當地最大城市波特蘭的兩倍。

加拿大極端炎熱下 錄719人不明原因死亡疑熱死 【下一頁】

美國國家跨部門消防中心資料指出，截至周二全美共發生67場山火， 燃燒面積超過3,714公里，其中亞利桑那州、愛達荷州及蒙大拿州佔逾一半山火個案。

與加州接壤的俄勒岡州西南部地區火勢最為強烈，超過7間房屋及40多座建築物被燒毀，威脅2,000間房屋。當地山火更波及國家森林範圍，燃燒面積達621公里，幾乎是俄勒岡州最大城市波特蘭（Portland）面積的兩倍。消防員正努力設立防線，避免山火進一步蔓延。

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美國人放生金魚累事 危及明尼蘇達州生態 【下一頁】

美國多處山火尚未撲熄，包括加州北部山火至今只控制46%，當地偏遠地區及鄰近的內華達州只 3,000 多名居民需疏散。此外，山火亦嚴重破壞加州3條輸電網服務，當地民眾晚間要實施自願性停電。加州著名的優勝美地國家公園於周日（11日）發生的山火，目前僅有10%受控，大火蔓延36平方公里範圍。

專家表示，氣候變化加劇美國西部干旱情況，加上持續高溫，導致更容易發生山火。美國國家氣象局指，西部大部分地區都出現極端甚至破紀錄高溫，估計熱浪已達頂峰，但警告高溫情況持續到周二晚上。

責任編輯：郭麗明

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