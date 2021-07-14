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【中美角力】FCC通過19億美元撥款　協助美國電訊公司更換中興、華為設備、中興現跌0.6%

股市 11:18 2021/07/14

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FCC通過19億美元撥款　協助電訊公司更換中興、華為設備、中興現跌0.6%

美國聯邦通訊委員會（FCC）通過一項涉及19億美元的撥款，計劃自12月起，以國家安全為由，向現擁有1000萬或更少用戶的中小型美國電訊公司，提供資金，協助其更換公司所有的華為及中興 （00763） 的設備。中興股價現跌0.6%，報25.8元，暫錄成交1.88億元。

FCC代理主席Jessica Rosenworcel表示，上述有關設備存在被外國操控、終端乃至控制的嚴重風險，FCC將會評估多個網絡、基站等設備，直至拆除可能破壞國家安全的設備。而採用華為及中興硬件設備的公司，可以在10月29日起申請補償，

華為回應時指，FCC這一計劃純粹是一種不切實際的嘗試，這一做法等同於修復未損壞的東西，只會為美國農村或偏遠地區的運營商帶來更大挑戰。

相關文章：美聯邦通信委員會提議禁售5間中國公司通信及監控設備　華為、中興有份

【美國制裁】美聯邦通訊委員會專員籲收緊措施禁止華為、中興設備進入美國市場

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記者：梁安琪

港股 中美關係 中興通訊（00763） 硬件 電訊 華為 新經濟股
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