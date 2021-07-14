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【新冠疫苗】法國單日預約逾170萬 疫苗通行證助谷針

環球社會熱點 12:17 2021/07/14

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法國政府即將推行新冠疫苗通行證，規定民眾由8月起需持有通行證才能進出多個場所。政策宣布後，法國單日新冠疫苗預約接種逾170萬，創歷史新高。法國總理卡斯泰表示，翌日疫苗接種數目亦創新高，有近80萬劑。

法國推行疫苗通行證 同時強制醫護打針 【下一頁】

法國最大疫苗預約網站之一Doctolib負責人尼奧沙托（Stanislas Niox-Chateau）表示，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）周一（12日）宣布疫苗通行證政策後，預約接種疫苗人數創歷史新高，近24小時內，網站錄得約170萬次預約。

同時，卡斯泰（Jean Castex）在社交平台Twitter上表示，法國周二（13日）為民眾接種近80萬劑疫苗，創下歷史新高。他相信疫苗通行證政策動力會繼續，數字會在未來數州繼續增加。

根據Our World in Data數據，法國在6月至7月期間，平均每日接種月57萬劑疫苗。法國已為近53%人口接種最少1劑疫苗，37%人口已完成疫苗接種。（編按：部分法國人接種單劑強生疫苗就完成接種）

法國取消戶外戴口罩限制 宵禁令提早10日結束 【下一頁】

法國4月中旬新增染疫人數達4.2萬人，其後6月下旬回落至每日約2,000人。隨著具高傳染性的Delta變種（即印度變種）漸成主流病毒，法國疫情再度惡化，現時平均每日新增近4,000宗確診個案。

法國財長勒麥爾（Bruno Le Maire）表示，期望2021年實現6%經濟增長，現時唯一障礙就是由Delta變種導致確診個案急增。

責任編輯：李俊儀

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