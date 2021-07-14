南非前總統祖馬入獄後爆發騷亂 釀逾70死

南非前總統祖馬因藐視法庭自首，被判入獄15個月。祖馬入獄後引發祖馬支持者不滿，並於南非各地爆發騷亂，造成超過70人死亡。

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79歲的祖馬（Jacob Zuma）早前否認貪污等指控，更拒絕前往反貪污委員會作供，他其後因拒絕到法庭而自首，被裁定藐視法庭及遭判囚15個月。

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南非各地由上周開始爆發示威，示威者縱火焚毀商場及與警方發生衝突，而警察則使用橡膠子彈還擊。

當局其後甚至出動軍隊鎮壓騷亂。軍人周二（13日）手持實彈步槍，乘坐裝甲車在約翰内斯堡街頭上巡邏。

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南非警方表示各地連日的示威騷亂，造成最少72人死亡，其中索韋托鎮（Soweto）發生的人踩人有10人死亡。而祖馬的家鄉誇祖魯·納塔爾省（KwaZulu-Natal）與豪滕省（Gauteng），更有超過1,200人被捕。

南非警隊首長塞萊（Bheki Cele）呼籲民眾應和平示威，強調人民即使出現任何不滿或個人狀況，也並不代表他們能違法破壞搶掠，甚至是為所欲為。

責任編輯：鄭錦玲