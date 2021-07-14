【美國疫情】10醫護有打疫苗照中招 全感染Delta變種

更具傳染力的Delta變種病毒（即印度變種）持續在全球肆虐，更成為多國主流病毒株。美國拉斯維加斯一間醫院確認，11名醫護人員確診，當中10人有接種新冠疫苗，而且全數感染Delta變種。

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拉斯維加斯日出醫院（Sunrise Hospital）表示，美國疾病管制與預防中心（CDC）證實院方11名員工確診，而且感染Delta變種。幸所有確診員工狀況良好，並已重返工作崗位。

院方聲明確認，11名確診員工因在6月初出席一場派對後，開始出現類似過敏及感冒的症狀，經檢測後證實感染新冠肺炎。當中8人早在去年12月或今年1月已完成疫苗接種，另外2人接種首劑，只有一人未打疫苗。

院方強調，上述員工在工作時嚴格遵守及執行防疫措施，接觸病人時戴好口罩及面罩，因此事件無造成傳播病人的風險。

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醫院所在的內華達州與全美各州一樣，近來備受Delta變種肆虐，當地60%確診個案與Delta變種有關，數目較數周前的16%大幅上升。內華達州衛生部官員指出，目前州內12歲人士完成接種比率為46.01%，54.46%已接種一劑，數字遠未達到群體免疫的要求。

責任編輯：吳漢培