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【科技股女股神】Cathie Wood減持中資科技股　料估值會持續於低位

股市 10:57 2021/07/14

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【科技股女股神】Cathie Wood減持中資科技股　料估值會持續於低位

有「科技股女股神」之稱的Cathie Wood表示，由於中國政府正收緊對科技行業的監管，旗艦基金Ark Innovation ETF持有的中資科技股比重已由2月時的8%，減持至不足1%，另一基金Ark New Generation Internet ETF持有的中資科技股亦降至5.4%，為彭博自2014年10月統計以來最低的月度數據。據資料顯示，Ark金融科技ETF的中資股比重過去一直保持在約18%水平。

Ark創辦人兼行政總裁Cathie Wood指，「我不認為將會有估值重估」，從估值角度來看，中資科技股估值已不斷下滑，估值很可能會持續於低位。Ark已將騰訊 （00700） 等重磅中資科技股減持。

Cathie Wood曾參與認購京東物流，詳見【下一頁】

中國近日不斷收緊對科技行業的數據收集的監管，即使中資科技股過去數天反彈，但市值已較2月中蒸發超過1億美元。

減持中資科技股的同時，Cathie Wood認為，十年期美債息於可見將來會維持於3厘以下水平，推升美股市場的估值。

她看淡油價前景，認為若油價進一步上揚，未來會出現急跌，因需求減弱，更多消費者轉向電動車。

相關文章：【女股神】Cathie Wood 旗下Ark Invest向美SEC申請成立比特幣ETF ARKB

 

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編輯：陳韻妍

港股 Cathie Wood 減持 ETF 美股 科技行業 騰訊

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